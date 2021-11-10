Названо число госпитализаций с Covid-19 среди привитых

Больше всего привитых от коронавируса заболело в Московской области — на них приходится 18% от числа госпитализаций с диагнозом Covid-19. По 12% случаев выявлено в Белгородской области и ХМАО, следует их опроса, проведенного РБК.

В издании отмечается, что опрос проводился среди представителей органов власти и здравоохранения, однако в нем не приводится, какими препаратами делалась прививка или сколько компонентов вакцины получили заболевшие.

Среди регионов в антирейтинг попали Новгородская и Вологодская области, где среди зараженных коронавирусом выявлено 10% привитых, Санкт-Петербург — 8–10%, Башкирия — 5–7%, а также не более 7% — в Калужской области.

Отмечается, что в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе среди госпитализированных оказалось не более 1% прошедших вакцинацию.

В издании уточнили, что чаще всего такие пациенты переносят болезнь в легкой или среднетяжелой форме. Однако в лидере антирейтинга — Московской области — зарегистрировано около 1% умерших от последствий коронавируса.

РБК подчеркивает, что в опросе не приняли участие представители 20 из 85 регионов страны. Так, в Северной Осетии заявили, что не ведут учет количества вакцинированных среди пациентов медучреждений.