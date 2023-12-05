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Общество 5 декабря 2023 16:50

Названо число участников хаджа из России в 2023 году

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Названо число участников хаджа из России в 2023 году
Фото: © «Татар-информ»

В этом году в хадж в Саудовскую Аравию из России отправились около 25 тыс. человек. Такими цифрами поделился с журналистами помощник Президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Гуманитарные связи с Саудовской Аравией по понятным причинам носят очень важный характер, поскольку мы активно взаимодействуем по вопросам организации паломничества российских мусульман к святыням ислама», — приводит его слова РИА Новости.

Паломничество к святым местам городов Мекка и Медина продлилось в этом году с 8 июня по 20 июля. Как сообщал «Татар-информ», от Татарстана в него планировали отправить 1,8 тыс. человек.

#хадж #Религия
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