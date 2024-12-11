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Названо число проголосовавших за дизайн новой тысячной купюры
Порядка 400 тысяч россиян уже приняли участие в онлайн-голосовании по дизайну новой тысячной купюры, посвященной Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.
«В настоящее время в голосовании приняли участие около 400 тысяч человек», – приводит сообщение регулятора РИА Новости.
Любой желающий может отдать свой голос за тот или иной символ ПФО до 12 декабря. Казань представлена тремя объектами: Дворец земледельцев, главный корпус КФУ и центр семьи «Казан».
В настоящее время в голосовании лидирует скоростной пассажирский теплоход «Метеор», на второй строчке расположился уфимский памятник Салавату Юлаеву, топ-3 замыкает Дворец земледельцев в Казани.
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