Названа сумма, которую казанцы готовы потратить на новогодние подарки в 2023 году

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В этом году жители Казани готовы потратить на новогодние подарки в среднем 13,3 тыс. рублей. Это на 1,5 тыс. рублей больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики SuperJob.

Увеличилась и доля людей, которые хотят дарить подарки на Новый год. По стране это 82% участников опроса, что на 6% больше, чем показало исследование 2022 года.

Чаще всего адресатами сюрпризов становятся родственники, второе место заняли подарки самим себе (17%), третье — коллегам (14%).

Среди ответивших положительно женщин оказалось почти в 1,5 раза больше, чем мужчин. Однако по затратам на подарки мужчины стали лидерами — средних бюджет среди них составил 16,7 тыс. рублей, в то время как среди женщин — 11,6 тыс.