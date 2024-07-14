Названа страна с самой дорогой питьевой водой, Россия вошла в топ-200

Дороже всего попить воды в Монако - 5,8 доллара за 1,5 литра (около 514 рублей при курсе 87,74 рубля). Соединенные Штаты попали на восьмое место в топе стран, где самая дорогая питьевая вода. Тот же объем в США стоит 2,19 доллара, пишет РИА «Новости».

Также в топ-10 по дороговизне питьевой воды попали страны Карибского бассейна и Африка (2,59 доллара за 1,5 литра), ЦАР (2,49 доллара), Барбадос (2,48 доллара), Багамы (2,41 доллара), Коста-Рика (2,35 доллара), Гренада (2,26 доллара), Эритрея (2,14 доллара) и Исландия (2,04 доллара).

Россия заняла в данном топе 155 место. В нашей стране питьевая вода стоит меньше 1 доллара, а точнее 55 центов (около 48 рублей). Как в РФ обычная вода будет стоить только в Китае и Белоруссии.

Самая дешевая вода продается в Египте (18 центов) и Ливии (24 центра).