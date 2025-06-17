Названа средняя стоимость отдыха в детских лагерях России

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В среднем по России стоимость детского отдыха в загородном летнем оздоровительном лагере в России немного превышает 2,2 тыс. рублей. Об этом рассказала руководитель Центра развития сферы отдыха и оздоровления детей (являющегося частью Центра всестороннего развития детей «Прогресс) Елена Писарева в эфире «Радио 1».

«В среднем по стране стоимость одного дня в такой организации – 2264 рубля 53 копейки, в Московской области – 4,2 тыс. В Краснодарском крае отдых чуть дешевле, чем в Подмосковье, – 3 тыс. рублей в сутки. Исходя из этого, мы можем рассчитать стоимость 14 дней, 18, 21 дня», – отметила специалист.

По словам Писаревой, на цену отдыха ребенка в летнем лагере влияют «обеспечение безопасности детей, полный штат сотрудников, начиная от уборщиков и заканчивая заместителем директора лагеря, вожатые, повара и прочий персонал».

Еще одним фактором является содержание самой программы отдыха и стоимость услуг, которые оказывает профессиональная команда. «Есть лагеря, которые являются профильными и специализируются на развитии каких-либо конкретных умений – в сфере IT, например. И это другой уровень услуги, другой уровень специалистов», – пояснила эксперт.

По ее мнению, учредитель лагеря должен сделать всё, чтобы стоимость путевки оправдывала затраты на его открытие и функционирование, но при этом была посильной для родителей.

Что касается компенсации и условий приобретения путевки , родителям следует изучить сайт детского лагеря. В этом году приказ Минпросвещения РФ сделал его наличие обязательным. Если там не находится ответа на вопросы родителей, они могут обратиться в региональные уполномоченные органы исполнительной власти, констатировала Писарева.