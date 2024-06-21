Названа средняя стоимость обучения в вузах Татарстана

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Средняя стоимость обучения в вузах Татарстана в 2024/2025 учебном году составит почти 225 тысяч рублей. Подсчетами со ссылкой на Минобрнауки России делится РБК.

В министерстве отметили, что бакалаврам в среднем придется платить 178,5 тысячи рублей, а магистрантам — 210,4 тысячи. При этом самые высокие цены были названы Университетом Иннополис. Обучение по всем программам высшего образования здесь обойдется в 800 тысяч рублей в год. Для сравнения, в Казанском федеральном университете самая дорогая программа ориентировочно стоит 264 тысячи рублей.

И наоборот, замыкают рейтинг по стоимости «самых дорогих» программ Казанский государственный аграрный университет, Университет управления «ТИСБИ» и КИУ им. В.Г.Тимирясова.

Минобрнауки России отмечает, что вузы самостоятельно решают вопрос об изменении цен на образовательные программы. При этом такая сумма не должна превышать уровень инфляции.

«Стоимость определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат и устанавливается руководителем учреждения, — говорится в комментарии. — Российским законодательством закреплена автономия вузов в установлении стоимости платных образовательных услуг с учетом минимального допустимого размера платы за обучение».

При этом на втором и следующих курсах не допускается повышение стоимости услуг после заключения договора. Исключением может лишь стать ситуация, когда изменения производятся с учетом уровня инфляции.

По данным министерства, вузы республики в этом году готовы предоставить абитуриентам более 23 тысяч бюджетных мест.