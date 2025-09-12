news_header_top
Общество 12 сентября 2025 07:30

Названа средняя этажность и скорость строительства новостроек в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средняя этажность новостроек в Татарстане составляет 15,5 этажа, а скорость строительства одного дома – 655 дней. Такие данные следуют из базы Единого ресурса застройщиков.

Отмечается, что в татарстанских новостройках преобладающим материалом стен является монолит-кирпич. Причем активность строительства, по оценке аналитиков, высокая.

Средняя площадь одного многоквартирного дома (сокр. МКД) в Татарстане составляет 6 571 кв. м. При этом всего за последние три года в республике введено больше 2,3 млн МКД по договору долевого участия (сокр. ДДУ) в строительстве.

Самые высокие новостройки расположены в Москве (25,3 этажа), Свердловской (22,1) и Рязанской (21,7) областях. Самые низкие – в Республике Тыва (7,1), Ямало-Ненецком автономном округе (7,6) и Костромской области (8,1).

