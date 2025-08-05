Названа причина смерти рок-музыканта Оззи Осборна

Причиной смерти британского рок-музыканта Оззи Осборна стал острый инфаркт миокарда и внебольничная остановка сердца. Об этом говорится в свидетельстве о смерти артиста, пишет газета The Sun.

Также в документе указано, что еще одной из причин ухода из жизни стала ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией.

Напомним, что рок-музыкант умер 22 июля. Ему было 76 лет.

Церемония прощания с артистом прошла 30 июля в Бирмингеме, где родился и вырос вокалист. Проститься с легендой пришли десятки тысяч поклонников. 31 июля рок-музыканта похоронили в саду собственного особняка в графстве Бакингемшир на юго-востоке Англии.