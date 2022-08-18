Названа причина популярности первичных квартир

Желающие приобрести собственную квартиру в Казани так или иначе сталкиваются с необходимостью выбора между первичным и вторичным жильем. К счастью, на рынке недвижимости города можно встретить большое количество вариантов из обеих групп. В последние годы потенциальные покупатели все чаще желают купить квартиру в новостройке в Казани. Чем обоснована такая тенденция, читайте ниже.

Выгодные ценовые предложения

Это основной аргумент в пользу квартир в новых домах. Дело в том, что в данном случае вы покупаете квартиру напрямую от застройщика, избегая участия посредников. А это всегда выгодно отражается на окончательной стоимости объектов.

Еще одним привлекательным моментом является возможность участия в долевом строительстве. В данном случае стоимость квартиры растет по мере строительства дома: чем ближе к завершению, тем выше цена.

Абсолютно новые инженерные коммуникации

В возведенных домах все инженерные коммуникации являются абсолютно новыми. Электропроводка, канализационные сливы, водопровод и прочие коммуникации будут работать без сбоев очень долго. Соответственно, проведение капитального ремонта потребуется еще нескоро. А это, в свою очередь, выгодно отразится на семейном бюджете.

Комфортный быт

Квартиры в новостройках созданы с учетом современных требований к комфорту. Здесь нет проходных и слишком маленьких по площади комнат. Большая часть квартир дополнена гардеробными и просторными кладовыми. В новостройках можно встретить объекты с дополнительными санузлами.

Также стоит отметить большое количество вариантов жилой площади. Покупателям доступны квартиры-студии, апартаменты, а также объекты, внутри которых отсутствуют внутренние перегородки. Последний вариант идеально подходит тем, кто хочет создать квартиру своей мечты.

Обустройство жилого района

К числу преимуществ также стоит отнести полное обустройство придомовой зоны. Здесь есть уличные парковки, игровые площадки, скверы и зоны отдыха, а также многие другие составляющие комфорта.

Даже если вблизи нового жилого комплекса отсутствуют больницы, детские сады, школы и прочие важные объекты, не стоит отчаиваться. Они появятся рядом уже в скором времени. Новые районы очень быстро обустраиваются и разрастаются.

ВАЖНО! Первичными считаются лишь те квартиры, которые вы приобретаете напрямую от застройщика. Все остальные варианты автоматически считаются вторичной недвижимостью.