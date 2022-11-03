Названа причина, по которой «перевернутый дом» в Казани не вошел в список ОКН

Знаменитый «перевернутый дом» в казанском СНТ «Пролетарий» отказались признать объектом культурного наследия – как объяснили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, он не обладает для этого необходимыми признаками. Исследование дома завершилось на днях – его проводила специальная комиссия, созданная после того, как в комитет поступило заявление с просьбой признать строение выявленным объектом культурного наследия.

Комиссия изучила историко-культурные ценности строения. Однако по результатам комплексного рассмотрения, критерии историко-культурной ценности объекта, которые позволили бы рекомендовать его к включению в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, не выявлены, сообщили «Татар-информу» в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия. Дом также исключат из списка памятников истории и культуры.

«Да, дом необычный. Но, к сожалению именно исторической и культурной ценностью не обладает», – добавили в пресс-службе комитета. Сам указ об отказе включить дом в список объектов культурного наследия пока не опубликован.

Напомним, «перевернутый дом» планировалось снести для строительства Горьковского шоссе. В прошлом году власти Казани пообещали, что сохранят его – для этих целей здание было выкуплено в муниципальную собственность. В комитете затруднились уточнить, изменились ли планы по сохранению необычного строения.