Названа причина более 80% смертей в трудоспособном возрасте

Наиболее частой причиной смерти людей трудоспособного возраста являются неинфекционные заболевания. Об этом со ссылкой на руководителя европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними Кремлина Викрамасингхе сообщают «Известия».

«Более двух третей случаев от общего количества смертей вызваны неинфекционными заболеваниями либо на фоне ковида, либо без него. Важен и вопрос о преждевременной смертности — наступающей до 70-летнего возраста, то есть еще в трудоспособном возрасте. В этой ситуации более 80% случаев вызвано неинфекционными заболеваниями», — уточнил специалист.

При этом чаще от НИЗ умирают мужчины, чем женщины.

Как сообщил эксперт, наиболее частыми причинами смертности в Восточной Европе являются

сердечно-сосудистые заболевания и гипертония.