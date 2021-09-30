Названа причина более 80% смертей в трудоспособном возрасте
Наиболее частой причиной смерти людей трудоспособного возраста являются неинфекционные заболевания. Об этом со ссылкой на руководителя европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними Кремлина Викрамасингхе сообщают «Известия».
«Более двух третей случаев от общего количества смертей вызваны неинфекционными заболеваниями либо на фоне ковида, либо без него. Важен и вопрос о преждевременной смертности — наступающей до 70-летнего возраста, то есть еще в трудоспособном возрасте. В этой ситуации более 80% случаев вызвано неинфекционными заболеваниями», — уточнил специалист.
При этом чаще от НИЗ умирают мужчины, чем женщины.
Как сообщил эксперт, наиболее частыми причинами смертности в Восточной Европе являются
сердечно-сосудистые заболевания и гипертония.