Названа последняя капля в мотивах ухода Луки Каттани из «Спартака»

Отказ «Спартака» покупать защитника Налдо переполнил чашу терпения Луки Каттани, и он покинул пост спортивного директора «Спартака». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, это стало последней каплей в решении Каттани покинуть «Спартак».

Сообщается, что руководство «Спартака» заблокировало инициативу Каттани, сомневаясь в целесообразности сделки.

Сегодня стало известно, что исполняющим обязанности спортивного директора «Спартака» может стать бывший голкипер московского клуба Артем Ребров.