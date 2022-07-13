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Ру Тат
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Спорт
13 июля 2022  12:17
Артур Халилуллов

Названа последняя капля в мотивах ухода Луки Каттани из «Спартака»

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Отказ «Спартака» покупать защитника Налдо переполнил чашу терпения Луки Каттани, и он покинул пост спортивного директора «Спартака». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, это стало последней каплей в решении Каттани покинуть «Спартак».

Сообщается, что руководство «Спартака»  заблокировало инициативу Каттани, сомневаясь в целесообразности сделки.

Сегодня стало известно, что исполняющим обязанности спортивного директора «Спартака» может стать бывший голкипер московского клуба Артем Ребров.

#спартак #футбол #РПЛ
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