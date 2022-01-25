Названа категория людей, предрасположенных к «омикрону»

Больше всего предрасположены к омикрон-штамму Covid-19 непривитые граждане. Об этом со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова сообщает РИА Новости.

«На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию „омикроном“», — отметил эксперт.

Он напомнил, что с появлением данного варианта вируса значительно — до 15% от общего числа случаев — поднялась доля детей, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Горелов добавил, что, несмотря на информацию о более легком течении болезни, масштабы распространения «омикрона» колоссальны. При этом число госпитализаций с Covid вряд ли пойдет на спад.