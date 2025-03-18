Названа инвестдоходность «малогабариток» в Казани при сдаче в аренду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани инвестиционная доходность от сдачи квартиры до 32 кв. м в долгосрочную аренду составит 4,8% годовых. Как отметили эксперты портала «Мир квартир», это невысокая доходность, пишет РИА «Новости».

Самыми лучшими городами для покупки инвестиционной квартиры стали Махачкала и Грозный. При долгосрочной сдаче жилье там принесет инвестору около 14,2% и 12,8% годовых, то есть вложения окупятся за 7 лет и 7,8 года соответственно.

Чуть меньше принесет квартира в Брянске (5,2%), Томске (5,1%), Владикавказе (5,1%) и Иванове (5%). Невысокую доходность зафиксировали и в Белгороде (4,5%), Севастополе (4,6%), Астрахани (4,6%), а также во Владивостоке (4,8%).

Самая низкая инвестдоходность – у «малогабариток» в Сочи (3,5%). То есть квартиры на «морском курорте» будут окупаться 28,5 года.

В Москве доходность квартир составит 5,3%, а окупятся вложения за 19 лет. В Санкт-Петербурге этот показатель чуть выше – 5,5%, а срок окупаемости – 18,1 года. В Московской области дела оптимистичнее – 6,5% и 15,4 года.

В среднем в России «малогабаритки» при сдаче в аренду в «долгосрок» дают 6,4% годовых, то есть окупаются за 15,7 года.

Два года назад доходность российских квартир была на уровне 5,6%, а срок окупаемости составлял 18 лет. По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, показатели улучшились за счет роста арендных ставок (+44% за упомянутый период). При этом сами квартиры подорожали не так сильно (+26%), объяснил он.