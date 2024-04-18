Названа европейская страна, купившая больше всего газа у России

Франция в феврале 2024-го купила больше всего газа у России среди стран Евросоюза. Ранее первое место в этом топе занимала Венгрия, пишет РИА Новости.

По данным агентства, французы купили у РФ сжиженного природного газа (СПГ) на 322,3 млн евро (+10% относительно января).

Венгрия же оказалась на втором месте (210 млн евро), а замкнула тройку лидеров Испания (118,3 млн евро).

Отмечается, что Греция стала страной, которая сильнее всех нарастила объемы газовых закупок в феврале — в 7,8 раза, до 110,4 млн евро. Также нарастила покупки Финляндия (6,6 млн евро) и Швеция (4,7 млн евро).

В общей сложности Евросоюз под конец зимы купил российского газа на 1,1 млрд евро, из которых на 619,4 млн закупили СПГ, а на 493,3 млн — газа «по трубопроводу».