Названа доля жителей Казани, которые придерживаются ЗОЖ

Фото: © «Татар-информ»

В Казани 69% жителей считают себя приверженцами здорового образа жизни (ЗОЖ).

Согласно результатам опроса, 15% казанцев полностью уверены в том, что придерживаются ЗОЖ, а 54% склоняются к такой точке зрения, сообщили эксперты портала SuperJob.

Оставшиеся 31% респондентов признались, что не ведут здоровый образ жизни. Из этой доли опрошенных 9% честно признались, что максимально далеки от этого, а еще 22% сообщили, что их образ жизни скорее не соответствует принципам ЗОЖ.

Среди мужчин 12% уверенно причисляют себя к сторонникам здорового образа жизни, а среди женщин – 18%. Среди горожан старше 45 лет 19% опрошенных назвали себя приверженцами ЗОЖ, а среди граждан до 35 лет – только 12%. Среди опрошенных с доходом от 100 тыс. рублей в месяц сторонников здорового образа жизни – 20%.

При этом 56% участников опроса считают, что здоровый образ жизни включает в себя прежде всего физическую активность, занятия спортом и зарядку. 47% полагают, что питание – ключевой элемент ЗОЖ. 36% респондентов подчеркнули важность отказа от вредных привычек. Кроме того, были упомянуты такие аспекты здорового образа жизни, как соблюдение режима дня (20%) и позитивный настрой (7%).