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Названа дисциплина, не прошедшая отбор на «Игры будущего» в Казани
В соревновательную программу «Игр будущего» в Казани не попали фиджитал-шахматы. Не прошедшая отбор дисциплина будет представлена в демонстрационной зоне «Город будущего». Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель Игр Игорь Столяров.
«В основной соревновательной программе нет. Ранее были попытки сделать шахматный „армагеддон“, попытки сделать „быстрые шахматы“. Шахматы — хорошо, но пока смотрибельного варианта не создали», — объяснил собеседник агентства.
Напомним, что первый турнир в Казани состоится 23 февраля — 3 марта следующего года. Ранее стало известно о расширении программы «Игр будущего».
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