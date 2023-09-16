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Руc Тат
Спорт 16 сентября 2023 14:41

Названа дисциплина, не прошедшая отбор на «Игры будущего» в Казани

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Названа дисциплина, не прошедшая отбор на «Игры будущего» в Казани
Фото: © «Татар-информ»

В соревновательную программу «Игр будущего» в Казани не попали фиджитал-шахматы. Не прошедшая отбор дисциплина будет представлена в демонстрационной зоне «Город будущего». Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель Игр Игорь Столяров.

«В основной соревновательной программе нет. Ранее были попытки сделать шахматный „армагеддон“, попытки сделать „быстрые шахматы“. Шахматы — хорошо, но пока смотрибельного варианта не создали», — объяснил собеседник агентства.

Напомним, что первый турнир в Казани состоится 23 февраля — 3 марта следующего года. Ранее стало известно о расширении программы «Игр будущего».

#игры будущего
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