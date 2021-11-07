Назван уровень вакцинации, который защитит Россию от дельта-штамма Covid-19

Для успешной борьбы с дельта-штаммом коронавируса необходимо привить до 80% граждан. Если не сделать это своевременно, могут появиться новые мутации вируса, которые потребуют большего процента прививок, заявил в эфире «Радио России» член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

Также он отметил, что многие антипрививочники приводят абсурдные причины для отказа от вакцинации, а поддержка этой точки зрения врачами лишь ухудшает ситуацию.

«Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это привиться», — подчеркнул эксперт.