Назван топ вещей, потерянных в метро Казани

Зонты, сумки, очки и шапка – это топ вещей, которые пассажиры чаще всего оставляли в казанском метро.

Как сообщили в Телеграм-канале «Метроэлектротранса», популярной потерей также являются документы, банковские и транспортные карты, студенческие билеты, проездные, кошельки, мобильные телефоны.

Интересно, что мужчин-«потеряшек» вдвое больше рассеянных женщин.

Также на предприятии отметили и сезонность находок. Например, зимой люди забывают в метро шапки, варежки, а летом – солнечные очки и панамки.

Если Вы сами нашли забытый кем - то предмет, передайте его дежурному по станции или полицейскому с инспектором по досмотру, которые тоже работают в метро. Все оставленные вещи остаются на хранении на станции, где их забыли.