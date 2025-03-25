Названы необычные вещи, которые извлекли из канализации Казани

За последние месяцы из канализационных систем в Казани рабочие достали куклу, ботинок, доски и полотенце. О таких находках сообщили в казанском водоканале.

Как отметили сотрудники водоканала, из-за засоров сточные воды вытекают из канализационных люков, ломается само оборудование и происходят аварии на сетях водоотведения. Более того, мусор забивает трубы и образует засоры не только в сетях Водоканала, но и в сетях внутри дома.

В казанском водоканале напомнили, что при обнаружении неисправности на уличных сетях водоотведения жители и гости города могут позвонить по номеру 8(843)231-62-60 и сообщить о проблеме.

«Если проблема возникла на внутридомовых сетях, обращайтесь в управляющую компанию по контактам, указанным из счет-фактуры», - уточнили в сообщении.