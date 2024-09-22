Назван топ стран с самым дешевым вином в мире – Россия в «тридцатке»

Россия заняла 29 место среди стран, где самое дешевое вино в мире. Одна бутылка такого напитка в нашей стране стоит 6,4 доллара (595 рублей), следует из подсчетов РИА «Новости».

Первое место по доступности вина занял Бутан (королевство Южной Азии). Цена бутылки в этой стране - 3,58 доллара. Второе место досталось Аргентине (4 доллара), а замкнула топ-3 Украина (4,34 доллара).

Шестое место досталось Южной Африке (4,6 доллара), а 9-е — Португалии (5,02 доллара). На 11-м — Молдавия (5,15 доллара), а на 12-м - Чили (5,37 доллара). Испания заняла 17-е место (5,57 доллара).

Дороже чем в России вино обойдется в Либерии (6,5 доллара), Туркмении (31,43 доллара), Сингапуре (27,13 доллара) и Бахрейне (23,88 доллара).