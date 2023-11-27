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Назван топ самых редких имен новорожденных казанцев на прошлой неделе
Топ редких имен малышей, рожденных в Казани с 20 по 26 ноября: Айман, Хаким, Айдан, Айваз, Лука, Хаят, Назар, Инга, Севилия, Зинира, Алида, Эвелина и Славяна. Самыми же распространенными стали: Марк, Карим, Самир, Ранель, Самина, Амина, Арина и Таисия. Такую статистику приводит Управление ЗАГС столицы РТ, пишет мэрия города.
Уточняется, что за вышеупомянутый период в городе родились 184 мальчика и 179 девочек (всего появилось на свет 363 ребенка). Самый тяжелый малыш весил 4,95 кг, а самый легкий – 1,62 кг.
Также на прошлой неделе в Казани заключили 258 браков.
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