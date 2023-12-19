Назван топ самых редких имен казанских новорожденных

Сайдаш, Эрнест, Илюс, Михаэль, Архип, Ролдан, Радомир, Демир, Ридаиль, Райнур, Мэри, Замира, Устинья, Инара, Ринэлия, Ильнара, Латифа, Эльяна и Дэя — это топ самых редких имен детей, родившихся в Казани с 11 по 17 декабря.

Отметим, что самыми распространенными именами казанских малышей стали Карим, Эмиль, Марк, Эмир, Ислам, Тимур, Сафина, Ясмина, Ева, Эмилия, Ралина и София, пишет мэрия столицы РТ.

К слову, согласно статистике Управления казанского ЗАГСа, за минувшую неделю, в городе родились 396 детей: 229 мальчиков и 167 девочек. Самый большой вес при рождении составил 4940 грамм, самый легкий — 1980.

Также за вышеупомянутый период заключили 200 браков.