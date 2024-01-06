Назван топ самых популярных направлений у россиян на Рождество

Россияне на Рождество едут в Египет (22%), Арабские Эмираты (18%) и Турцию (15%). Именно эти топ-3 направления назвали в одном из туристических агентств, пишет РИА «Новости». При этом, согласно данным по продажам, четвертое место в данном рейтинге занял Таиланд (10%).

Отмечается, что в общей сложности объем покупок туров на Рождество вырос на 18%.

Что касается цены поездки, то операторы подчеркнули, что отдых в Египте стоит в среднем 199 тыс. рублей (+34 тыс. рублей за год). Для сравнения: тур в России – в два раза меньше - 83 тыс. рублей (+13 тыс. рублей за год). Интересно, что на Рождество - 2023 Россия заняла первое место по популярности покупки туров, а Египет - второе.

Арабские Эмираты подорожали на 56 тыс. рублей – средняя цена за отдых теперь составляет около 285 тысяч рублей. Отдых в Турции обойдется в 175 тыс. рублей (+3 тыс. рублей за год). Слетать в Таиланд будет стоить уже 319 тыс. рублей в среднем (+47 тыс. рублей за год).