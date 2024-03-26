Назван топ самых дорогих квартир в Челнах

В Набережных Челнах выделили 5 самых дорогих квартир. Их стоимость варьируется от 23 до 39 млн рублей, пишут «Челнинские известия».

Так, пятое место в топе заняла «трешка» за 23,5 млн рублей. Общая площадь продаваемой квартиры - 109,3 «квадратов» без балкона. Она расположена на третьем этаже пятиэтажного дома в микрорайоне «Чаллы Яр».

Четвертое место – трехкомнатная квартира за 25 млн рублей. Ее площадь - 80 квадратных метров. Там есть два санузла и покупателям остается вся мебель. На территории дома есть подземная парковка. Сама квартира находится на 19 этаже 19 этажного дома в ЖК «Междуречье».

Третье место заняла квартира за 29,8 рублей. Там – 5 комнат, а общая площадь квартиры - 328,6 квадратных метра. Эти «хоромы» находятся на четвертом этаже девятиэтажного дома в четвертом комплексе поселка ГЭС. Интересно, что только кухня там 60 «квадратов». В квартире также есть действующий камин на дровах и комната с бильярдом, а также сауна и бассейн.

На втором месте рейтинга - квартира за 30 млн рублей. Ее площадь - 200 квадратных метров. Двухуровневая квартира свободной планировки находится в ЖК «Чаллы Яр» в микрорайоне «Берег».

Самую дорогую продаваемую квартиру в Челнах нашли за 39 млн рублей. 200 «квадратов» площади имеют свободную планировку. Сама квартира находится на 24 этаже 24-этажного дома в 14 комплексе. По словам продавца, это самая высокая жилая точка в городе.

фото: Челнинские известия