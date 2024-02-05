Назван топ редких имен новорожденных казанцев, появившихся на свет на прошлой неделе

Тельман, Эльмурат, Серхан, Алекс, Ихлас, Хамзат, Загид, Сарвинар, Астра, Таила, Анисья, Йолдыз, Тейя, Лия, Маиса – это топ редких имен казанских малышей, рожденных с 29 января по 4 февраля.

Самыми же популярными именами стали Амир, Таир, Карим, Данияр, Мирон, Ранель, Ясмина, Амина, Рамина, Амелия.

К слову, за этот период в городе на свет появились 171 мальчик и 134 девочки, пишет мэрия столицы РТ. Минимальный вес новрожденного составил 1,2 кг, а максимальный – 4,97 кг.

Еще в минувшую неделю 102 пары зарегистрировали брак, согласно данным из управления ЗАГС.