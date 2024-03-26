Назван топ-5 самых медиа-эффективных руководителей в Татарстане

Мэр Казани Ильсур Метшин занял первое место в рейтинге медиа-эффективных руководителей в Татарстане по итогам четвертого квартала 2023 года. Несмотря на то что итоговый показатель у градоначальника чуть снизился (с 6797 до 5532), Метшин снова возглавил рейтинг, как и в третьем квартале прошлого года. Об этом свидетельствуют данные агентства «Промрейтинг».

Второе место занял прокурор РТ Альберт Суяргулов. Причем его медиарейтинг вырос с 303 до 3638, что позволило ему подняться с 53 места, которое он занял по итогам третьего квартала 2023-го.

Третье место уже два квартала подряд занял руководитель СУ СКР по Татарстану Валерий Липский. Однако на этот раз его медиарейтинг (2167) оказался ниже, чем в третьем квартале прошлого года (2540).

В топ-5 также вошли мэры Нижнекамска Рамиль Муллин (4 место) и Альметьевска Тимур Нагуманов (5 место).