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Назван топ-5 предложений о работе в Казани с самыми высокими зарплатами
Названы пять предложений в Казани с самыми высокими зарплатами. Для каких специалистов размещали наиболее выгодные вакансии в ноябре, рассказал сервис SuperJob.
Самую высокую зарплату месяца — 250 тыс. рублей — в Казани предлагают программисту «1С». Интересно, что в пятерке лучших есть еще одно предложение для такого специалиста. Работодатель предлагает кандидату зарплату от 130 тыс. рублей (5-е место).
Вторым в списке оказался «руководитель по распределению и доступности запаса», соискатель может рассчитывать на зарплату от 150 тыс. рублей. Такую же сумму предлагают и менеджеру отдела продаж, которого ищет компания, занимающаяся производством корпусной мебели.
На зарплату в 150 тыс. рублей может рассчитывать дизайнер-консультант (специалист по продажам).
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