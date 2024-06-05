Назван топ-5 целей, на которые копят казанцы

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В Казани 36% местных жителей стараются экономить и копить деньги и только 22% - «больше тратить», следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

В топ-5 популярных целей, на которые копят казанцы, попали формирование финансовой подушки безопасности (28% опрошенных), путешествия и отдых (24%), недвижимость (23%), будущее детей (17%) и создание пассивного дохода (10%).

Среди тех, кто формирует сбережения, каждый третий участник опроса, откладывает 10-25% от своего дохода, а 3 из 10 горожан — до 10% заработка.

Мужчины чаще откладывают деньги на недвижимость, покупку автомобиля, открытие своего бизнеса и создание дополнительных источников дохода. Женщины же формируют сбережения на путешествия и медуслуги.

Опрошенные младше 34 лет чаще копят на приобретение недвижимости, машины, брендовых вещей, открытие бизнеса. Граждане старше 45 лет — «на черный день». При этом сторонников стратегии «не трать все, что заработал» больше среди старшего поколения, чем среди молодежи.