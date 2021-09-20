Назван способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет от Covid-19

Перенесенный коронавирус, а также прививка препаратами Pfizer или Moderna могут дать организму «гибкие» антитела, способные сопротивляться даже мутировавшим штаммам Covid-19. Об этом говорится в The Telegraph со ссылкой на данные ученых из Великобритании.

По мнению исследователей, данные иммунные клетки будут эффективны даже при дальнейших возможных мутациях вируса. Такой иммунитет, полагают ученые, можно назвать «сверхчеловеческим» либо «гибридным».

Однако ранее британские специалисты утверждали, что действенность антиковидной вакцины Pfizer/BioNTech со временем снижается, поэтому привитым им потребуется бустерная прививка.