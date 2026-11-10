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Общество 10 ноября 2026 11:23

Назван самый востребованный ИИ-навык в Татарстане

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В январе – сентябре этого года работодатели разместили на hh.ru 3,4 тыс. вакансий для соискателей из Татарстана, в которых требовались или приветствовались навыки работы с искусственным интеллектом. Это 2% от общего числа вакансий на платформе в республике.

Самый востребованный ИИ-навык сегодня – умение искать информацию и генерировать идеи с помощью нейросетей: его отметили 60% работодателей в вакансиях для соискателей из Татарстана, сообщила «Татар-информу» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

«На втором месте – аналитика данных (45%), на третьем – генерация и оптимизация промптов (41%). Также в топе – создание визуального контента с использованием ИИ (39%), понимание основ ИИ и машинного обучения (36%) и автоматизация написания кода с помощью ИИ (23%)», – рассказала она.

Подробности читайте в материале «Татар-информа».

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#рынок труда #соискатели #Вакансия
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