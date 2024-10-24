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Общество 24 октября 2024 19:44

Назван самый популярный сувенир из Казани у иностранцев

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Носки с треугольниками (очпочмаками) стали самым популярным сувениром у иностранных гостей, прибывших в Казань в период проведения саммита БРИКС. Об этом рассказала продавец сувениров Камилла, чьи слова приводит ГТРК Татарстан.

На память многие иностранцы увезли чак-чак и баурсак, тюбетейки, магниты с изображением Казанского Кремля, брелоки.

Причем все иностранные гости оказались под сильным впечатлением от города. Иностранцы особенно отмечали доброту жителей столицы РТ.

#саммит БРИКС #БРИКС #Казань
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