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Назван самый популярный сувенир из Казани у иностранцев
Носки с треугольниками (очпочмаками) стали самым популярным сувениром у иностранных гостей, прибывших в Казань в период проведения саммита БРИКС. Об этом рассказала продавец сувениров Камилла, чьи слова приводит ГТРК Татарстан.
На память многие иностранцы увезли чак-чак и баурсак, тюбетейки, магниты с изображением Казанского Кремля, брелоки.
Причем все иностранные гости оказались под сильным впечатлением от города. Иностранцы особенно отмечали доброту жителей столицы РТ.
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