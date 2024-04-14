Назван самый популярный формат отпусков казанцев летом 2024 года

Почти четверть жителей Казани (24%) планируют провести свой летний отпуск в поездках по России. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Чаще всего для путешествия жители столицы Татарстана выбирают Краснодарский край, Крым, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург. На втором месте по частоте ответов оказался отдых на даче или в дереве. Здесь планируют провести отпуск 17% респондентов. На 1% меньше набрал отдых дома.

Далее следует отдых за границей. Его выбрали 10% участников опроса. Среди наиболее популярных направлений — Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы.

В то же время 13% казанцев признались, что у них не будет отпуска летом.

«Планами отправиться за рубеж горожане до 34 лет делились чаще тех, кто старше. В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц», — сообщают аналитики.