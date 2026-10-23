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На главную ТИ-Спорт 23 октября 2026 15:23

Назван самый бестолковый футболист в мире – ВИДЕО

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Назван самый бестолковый футболист в мире – ВИДЕО
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Форвард ямайского футбольного клуба «Маунт Плезант» Трейвон Рид, ранее ставший звездой соцсетей из-за необычной манеры исполнения пенальти, на этот раз признан «самым бестолковым» игроком мира.

Рид прославился благодаря своей фишке: во время исполнения 11-метрового удара на разбег он тратит до 20 секунд.

На этот раз он в двух матчах с командой «Клаб Сандо» с разницей в девять дней не забил сразу два пенальти. Причем оба удара игрок исполнял в свойственной себе манере, но не помогло.

Видео: канал «Чемпионата» в МАКСе

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