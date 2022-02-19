Назван размер помощи, которую получают воины-афганцы в РТ

Ветераны-афганцы, имеющие инвалидность I или II группы, получают пенсии в размере от 6 до 9 тыс. рублей. Однако ряд участников боевых действий стали инвалидами уже позже, и если эти события не удается связать, выплаты поступают в меньшем объеме. Об этом в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан-24» рассказал председатель татарстанской организации Союза ветеранов Афгана Евгений Кабыш.

Получить выплаты можно, отказавшись от бесплатных путевок и медобслуживания, предлагаемых государством и общественниками.

«Сумма небольшая, конечно, хотелось бы больше. Сейчас проиндексировали пенсии для военных на 8%, но инфляция все равно выше. Если это инвалид I, II группы, то размер пенсии составляет от 6 до 9 тысяч рублей. Но есть и те ветераны, которые стали инвалидами уже после [войны], но пока это тяжело связать . Если не докажешь, то будут выплачивать в меньшем объеме», — уточнил Кабыш.

Он напомнил, что воины-афганцы могут обратиться за консультацией в штаб общества ветеранов, располагающийся на улице Патриса Лумумбы в Казани. Здесь им окажут помощь в самых разных вопросах, начиная от юридических и заканчивая психологическими.

«Благодаря нашему Президенту Рустаму Нургалиевичу [Минниханову] мы устраиваем приемы два раза в неделю. К нам приходят с разными вопросами, в основном неинформированность по разным моментам, реабилитация, юридическая помощь, обращаются также по поводу жилья, детских садов и школ, трудоустройства», — рассказал председатель организации Союза ветеранов РТ.