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Назван победитель в шестой спецноминации конкурса «Всей семьей на выборы!»
Специальный приз в номинации «Самая многочисленная семья» республиканского конкурса «Всей семьей на выборы!» выиграла Наталья Зиннурова. Победительнице вручат кухонную машину, сообщают организаторы в группе во «ВКонтакте».
Для онлайн-голосования были отобраны 9 фотографий татарстанцев, которые уже побывали на избирательных участках и сфотографировались с браслетами «Всей семьей на выборы».
Также организаторы решили вручить дополнительные призы еще двум участникам. Ими стали Евгения Евсеева и Наталья Ершова-Шаронова. Им подарят пароварку и портативную колонку соответственно.
Всего были определены победители в шести специальных номинациях: «Самая креативная семья», «Самая улыбчивая семья», «Самая дружная семья», «Самая зрелая семья», «Семья с самыми юными участниками выборов» и «Самая многочисленная семья».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы» разыграли третий автомобиль Lada Vesta.
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