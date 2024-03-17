Назван победитель в шестой спецноминации конкурса «Всей семьей на выборы!»

Специальный приз в номинации «Самая многочисленная семья» республиканского конкурса «Всей семьей на выборы!» выиграла Наталья Зиннурова. Победительнице вручат кухонную машину, сообщают организаторы в группе во «ВКонтакте».



Для онлайн-голосования были отобраны 9 фотографий татарстанцев, которые уже побывали на избирательных участках и сфотографировались с браслетами «Всей семьей на выборы».

Также организаторы решили вручить дополнительные призы еще двум участникам. Ими стали Евгения Евсеева и Наталья Ершова-Шаронова. Им подарят пароварку и портативную колонку соответственно.

Всего были определены победители в шести специальных номинациях: «Самая креативная семья», «Самая улыбчивая семья», «Самая дружная семья», «Самая зрелая семья», «Семья с самыми юными участниками выборов» и «Самая многочисленная семья».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы» разыграли третий автомобиль Lada Vesta.