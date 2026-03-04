Назван перечень парковок в центре Казани, где ночью будут убирать снег

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Власти столицы Татарстана вновь просят жителей города убрать свои автомобили с некоторых муниципальных парковок, где предстоящей ночью будут убирать снег. Об этом информирует пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на городской Комитет внешнего благоустройства.

Ночью с 4 на 5 марта снег будут убирать с парковок, расположенных по следующим адресам (преимущественно в центре города):

– улица Айвазовского – четная сторона, от пересечения с улицей Роща Фрунзе до пересечения с улицей Волкова;

– улица .Айвазовского – четная сторона, от пересечения с улицей Бутлерова до пересечения с улицей Ульянова-Ленина, и нечетная сторона, от пересечения с улицей Бутлерова до дома №5 по улице Айвазовского;

– улица Ульянова-Ленина – обе стороны, от пересечения с улицей Тихомирнова до пересечения с улицей Петербургская, территория перед домом №50 (корп. 1) по улице Петербургская;

– улица Островского – обе стороны, от пересечения с улицей Николаева до пересечения с улицей Хади Такташа;

– улица Артема Айдинова – четная сторона, от пересечения с улицей Островского до пересечения с улицей Тихомирнова;

– улица Муштари – обе стороны, от пересечения с улицей Ульянова-Ленина до пересечения с улицей Щапова;

– улица Муштари – четная сторона, от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Большая Красная;

– улица Спартаковская – четная сторона, от пересечения с улицей Артема Айдинова до пересечения с улицей Хади Такташа, и нечетная сторона, от пересечения с улицей Хади Такташа до дома №21 по улице Спартаковская;

– улица Яруллина – парковочная зона №128.