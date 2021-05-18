Назван необычный способ обмана на кассе супермаркета

Существует много способов обмана покупателей на кассе, и даже наличие современного кассового оборудования и программ слежения не позволяет полностью предотвратить действия мошенников. Об этом рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

Отдельно специалист остановилась на необычном способе обмана, связанном с акцией «один плюс один», когда два товара продаются по цене одного, отмечает агентство «Прайм».

«Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию, но в чек специально вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец потом берет себе второй оплаченный товар», — пояснила Храмова.

По словам эксперта, иногда покупателю добавляют в чек посторонний товар, неправильно выдают сдачу, сканируют неверный штрих-код. При этом один из самых распространенных способов обмана — лишний товар в чеке.

«Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрих-код, а потом считает его два раза», — уточнила она.