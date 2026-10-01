Назван максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2027 году

В 2027 году работающие граждане России смогут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере более 95,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве уточнили, что максимальная сумма выплаты будет зависеть от года, в котором у сотрудника начнется отпуск по уходу за ребенком.

«Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан, у которых отпуск по уходу за ребенком наступит в 2027 году, составит более 95,5 тысяч рублей в месяц против 83 тысяч рублей в 2026 году», – сказано в сообщении.

Поддержка семей с детьми соответствует целям нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.