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Общество
22 октября 2022  15:32

Определены «Лучшие общественные воспитатели несовершеннолетних» на юго-востоке Татарстана

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Фото: Управление образования Альметьевского муниципального района.

В Альметьевске прошел зональный этап ежегодного конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних Республики Татарстан-2022». Всего участниками тура стали представители 12 районов юго-востока республики, сообщает пресс-служба Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Конкурс проводится в целях повышения авторитета и статуса общественных воспитателей, помогающих родителям или опекунам в воспитании несовершеннолетних, находящихся в трудных жизненных ситуациях. 

Одним из победителей стала начальник филиала по Альметьевскому району Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по РТ Зульфира Батыршина. Также лучшими воспитателями несовершеннолетних признаны представители Азнакаевского, Актанышского, Муслюмовского и Черемшанского районов РТ. 

Фото: Управление образования Альметьевского муниципального района.

В состав жюри вошли замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, зампред Общественной палаты РТ Тимур Кадыров, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина, общественный помощник детского омбудсмена по Альметьевскому району Рузина Беляева, замруководителя Информационно-просветительской группы антитеррористической комиссии Татарстана Данис Саляхутдинов, начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД России по Альметьевскому району Ольга Лисина и член Общественной палаты РТ Рушания Назмутдинова.

Финал конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних Республики Татарстан-2022» пройдет в Казани до конца текущего года.

Фото: Управление образования Альметьевского муниципального района.

  • Фото: Управление образования Альметьевского муниципального района.
  • Фото: Управление образования Альметьевского муниципального района.
  • Фото: Управление образования Альметьевского муниципального района.
  • Фото: Управление образования Альметьевского муниципального района.
  • Фото: Управление образования Альметьевского муниципального района.
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