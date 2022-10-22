Определены «Лучшие общественные воспитатели несовершеннолетних» на юго-востоке Татарстана

Фото: Управление образования Альметьевского муниципального района.

В Альметьевске прошел зональный этап ежегодного конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних Республики Татарстан-2022». Всего участниками тура стали представители 12 районов юго-востока республики, сообщает пресс-служба Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Конкурс проводится в целях повышения авторитета и статуса общественных воспитателей, помогающих родителям или опекунам в воспитании несовершеннолетних, находящихся в трудных жизненных ситуациях.

Одним из победителей стала начальник филиала по Альметьевскому району Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по РТ Зульфира Батыршина. Также лучшими воспитателями несовершеннолетних признаны представители Азнакаевского, Актанышского, Муслюмовского и Черемшанского районов РТ.

Фото: Управление образования Альметьевского муниципального района.

В состав жюри вошли замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, зампред Общественной палаты РТ Тимур Кадыров, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина, общественный помощник детского омбудсмена по Альметьевскому району Рузина Беляева, замруководителя Информационно-просветительской группы антитеррористической комиссии Татарстана Данис Саляхутдинов, начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД России по Альметьевскому району Ольга Лисина и член Общественной палаты РТ Рушания Назмутдинова.

Финал конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних Республики Татарстан-2022» пройдет в Казани до конца текущего года.

Фото: Управление образования Альметьевского муниципального района.