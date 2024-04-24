Назван фильм, который взял главный приз кинофестиваля стран БРИКС

Постер фильма Абу Бакра Шоки «Жокей пустыни»

Фильм режиссера Абу Бакра Шоки «Жокей пустыни» был удостоен главного приза кинофестиваля стран БРИКС. Еще это картину признали лучшей на киномероприятии. Причем режиссерская работа создателя данной киноленты также признана лучшей, за что египетский режиссер тоже получил награду. Напомним, мероприятие проводят в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля.

Как позже призналась первая женщина-сценарист, режиссер и продюсер в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Найла Аль-Кхаджа, для нее стало большой честью объявить лауреата главного приза. Она также поблагодарила россиян за теплый прием в Москве, пишет ТАСС.

Приз за лучшую женскую роль получила Рана Хаттаб за фильм «Крысиная дыра» Моххамеда Эль-Саммана (Египет). Той же награды в номинации «лучшая мужская роль» был удостоен российский актер Александр Яценко за фильм «Ненормальный» режиссера Ильи Маланина. А фильм «Шаг к мечте: раз и навсегда», режиссером которого стал Да Пэн (Китай) взял спецприз жюри.

По словам программного директора 46-го Московского международного кинофестиваля Ивана Кудрявцева, кинофестиваль стран БРИКС вносит большой вклад в развитие сотрудничества и кинематографии между странами. Он обратил внимание на то, что в основном конкурсе приняли участие семь картин из России, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании, ЮАР и Ирана. При этом еще свыше 20 кинокартин представили во внеконкурсной программе этого фестиваля, рассказал он.