Назван доход жителя Казани для покупки «однушки» по семейной ипотеке

Доход жителя Казани для покупки 1-комнатной квартиры по программе «Семейная ипотека» должен составлять 42,4 тыс. рублей. Причем по размеру требуемого дохода для одобрения кредита столица РТ заняла 4 место среди городов-миллионников РФ, пишут «Известия».

Уточняется, что эксперты брали в расчет «однушку» площадью 35 «квадратов» в новостройке. Минимальный взнос учли минимальный и при условии, что ипотека берется на 30 лет. Также при составлении рейтинга взяли среднюю стоимость кв. м. на «первичке» в городах-миллионниках.

Самый высокий минимальный доход для одобрения семейной ипотеки на покупку такой «однушки» должен быть в Москве (69,1 тыс. рублей). Также значительные требования к заработку для получения подобного кредита в Питере (49,1 тыс.) и Нижнем Новгороде (46,2 тыс.).

На 5-10 местах этого рейтинга расположились Уфа (40,7 тыс.), Краснодар (37,2 тыс.), Екатеринбург (33,6 тыс.), Новосибирск (33,5 тыс.), Пермь (32,5 тыс.) и Красноярск (32 тыс.).

Минимальные требования к доходу по сравнению с другими городами - в Волгограде (24,3 тыс.) и Челябинске (26,7 тыс. рублей).

Отметим, что по банковским стандартам ежемесячный платеж по ипотеке должен «забирать» не более 70% от ежемесячного дохода. Если у человека уже есть другие кредиты, рассрочки, то требования к доходу увеличиваются.