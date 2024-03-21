Назван банк, который возглавил рейтинг «крупнейших и надежных» в России

Сбер занял первое место в рейтинге 100 самых крупных и надежных банков в России. Причем лидерство данная кредитная организация удерживает пятый раз подряд. Согласно оценке, активы банка по итогам 2023-м составили 51,38 трлн рублей, а капитал – 6,27 трлн рублей. Данный рейтинг был составлен журналом Forbes.

Второе место - ВТБ. Активы кредитной организации оценили в 26,27 трлн рублей при капитале в 1,78 трлн рублей. Третье место в данном топе занял Росбанк. Стоимость его активов - 2,16 трлн рублей, а капитал – 241,36 млрд рублей.

На четвертом месте – Райффайзенбанк: активы - 1,98 трлн рублей, а капитал – 446,71 млрд рублей. Топ-5 замкнул банк «Юникредит». Стоимость активов кредитной организации оценили в 1,12 трлн рублей, а размер капитала – 300,23 млрд рублей.

На шестом месте расположился Ситибанк: 595,6 млрд рублей составляют активы организации, а капитал оценили в 106,9 млрд рублей. Седьмое место - «ИНГ банк» - 96,5 млрд рублей активов и 36,5 млрд рублей капитала. Восьмое место – «Дойче банк» (активы – 67,6 млрд рублей, а капитал – 26,2 млрд рублей), Девятое место – «Тойота банк» (активы – 66,7 млрд рублей, капитал – 16,2 млрд рублей). Топ-10 замкнул «Эм-Ю-Эф-Джи банк» (активы – 65 млрд рублей, капитал – 30 млрд рублей).

Всего в рейтинг вошли 100 крупнейших банков. Forbes при составлении рейтинга ориентировался на оценки российских рейтинговых агентств АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Они отражают кредитоспособность российских банков в рублях.