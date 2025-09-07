Назвали даты школьных каникул в новом учебном году в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане определили даты школьных каникул на 2025-2026 учебный год. Информация об этом была озвучена на родительских собраниях, сообщают «Вести Татарстан».

Осенние каникулы начнутся 27 октября и закончатся 6 ноября, зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января. Весной школьники будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля.

Летние каникулы начнутся 27 мая. Для первоклассников предусмотрен дополнительный отдых – с 16 по 22 февраля.