«Назовем по-русски»: помощник Путина предложил россиянам отказаться от слова кешбэк

Россиянам, прежде всего органам власти, необходимо отказаться от использования иностранного слова кешбэк. Ему вполне можно подобрать российский аналог — к примеру, «возврат», уверен помощник Президента России Игорь Левитин.

«Практически все говорят „кешбэк“. Может быть, уже уйдем от этого... Давайте назовем по-русски — „возврат.рф“ или что-то такое... Мне кажется, что если мы такое решение примем, будет польза для людей», — цитирует его выступление на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета РИА Новости.

Левитин напомнил, что многие иностранные компании покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине.