Назначены два новых заместителя министра по делам молодежи Татарстана

Двумя новыми замминистра по делам молодежи РТ назначены Денис Лулаков, ранее занимавший должность заместителя руководителя исполкома Зеленодольского района, и Айгуль Сабирова, которая ранее работала заместителем заведующего отделом общественных проектов Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики. На должность первого замминистра назначена Софья Мустафина. Соответствующее постановление подписано в Кабмине РТ.

«Мы уделяем большое внимание кадрам, которые выстраивают адресную работу с молодежью. Большая команда специалистов трудится, чтобы отвечать запросам молодежи и предлагать им разные и равные возможности. Новые заместители не новые для нас люди. Они на ранее занимаемых должностях, в том числе, курировали наши проекты и работали с молодежью. Коллеги имеют серьезный наработанный профессиональный опыт, экспертизу курируемых будущих направлений. Пожелаем усердного труда, нацеленного на конкретные результаты», – прокомментировал «Татар-информу» новые назначения министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Денис Лулаков будет курировать финансово-хозяйственную деятельность, программы капитального ремонта и строительства объектов молодежной политики, координировать отдых детей и молодежи в детских лагерях, работу с районными отделами по делам молодежи, развитие и реализацию госпрограмм и жилищные программы для молодых семей.

Айгуль Сабирова будет работать в социальном блоке. В ее обязанности войдут работа с молодежными организациями, вопросы воспитания гражданственности и патриотизма молодого поколения и добровольчество.

Первым замом стала Софья Мустафина, которая до этого отвечала за организацию работы отдела стратегического развития, поддержки молодежных проектов и инициатив, информационно-аналитическую работу, межкультурную и международную коммуникацию и цифровизацию. Теперь она займется профилактической работой в молодежной среде, вопросами инклюзии, а также координацией и взаимодействием с региональным отделением Всероссийского движения детей и молодежи.