«Назначение авансом»: «физкультурник» Салихов стал главой двух районов Казани

Какие задачи перед собой видит 36-летний Альберт Салихов на посту главы Вахитовского и Приволжского районов Казани и чем уже известен новый руководитель, выяснил корреспондент «Татар-информа».

Ильсур Метшин представил сотрудникам администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани нового руководителя Фото: kzn.ru

Ильсур Метшин: «Сегодня Казань является Меккой, куда приезжают, чтобы перенять опыт»

Нового руководителя в конце минувшей недели представил сотрудникам администрации мэр Ильсур Метшин. Он отметил, что назначение Альберта Салихова — это большое доверие, которое, по мнению Метшина, будет реализовано в новый вектор развития.

Градоначальник рассказал, что Салихов окончил школу с золотой медалью, высшее образование получил с одной четверкой. «Уже тогда у нас работала кадровая служба и любой желающий выпускник и не только выпускник, мог прийти в Управление кадровой политики в мэрию и изъявить желание пополнить наши ряды», — сказал он.

В Комитет физкультуры и спорта Салихов пришел в далеком 2008 году, затем возглавлял спортучреждения Казани. Три года назад, в 2019 году, он вновь прошел отбор на должность председателя Комитета физкультуры и спорта Казани.

«Всё, что он обещал сделать во время отбора, сейчас реализовано. Сегодня Казань является Меккой, куда приезжают, чтобы перенять опыт, и мы делимся нашими знаниями и ошибками. Я стал обращать внимание, что к нам начали приезжать делегации за опытом в сфере спорта», — подчеркнул Метшин.

Градоначальник отметил, что Вахитовский и Приволжский районы — центр столицы Татарстана, где находятся главные вузы, промышленность. Здесь работать всегда сложнее, чем в других районах.

«Сотрудники администрации всегда находили новый взгляд, сохраняя традиции. Вахитовский и Приволжский районы сильно преобразились, вы всегда были в авангарде. Спасибо за работу», — обратился к сотрудникам администрации Ильсур Метшин.

Мэр призвал поддержать нового главу и вместе дружно продолжить созидательный путь. «Назначение Альберта Салихова главой администрации районов — это большое доверие, некий аванс», — сказал он.

Альберт Салихов: «Приволжский и Вахитовский районы — это сердце Казани и республики»

Новый глава заметил, что ему предстоит многому учиться и во многое вникнуть. «Вступая в должность руководителя Вахитовского и Приволжского районов, я честно скажу, что еще не на 100% осознал всю степень ответственности. Много чему нужно будет учиться и много вникать. Я это принимаю и понимаю. Для меня огромная честь стать частью команды районов», — отметил он.

Обращаясь к мэру города, Салихов поблагодарил его за оказанное доверие.

«Приволжский и Вахитовский районы — это сердце Казани и республики. Именно здесь сосредоточены главные органы власти, организации, предприятия и учреждения разных сфер, это все дополняет ответственности и мотивирует в работе. У администрации большая мощная команда, которая может достичь любых результатов. Как в спорте, за каждой взятой планкой стоят следующие рекорды. Я уверен, что вместе с командой все задачи будут выполнены», — сказал Салихов.

С 8 ноября 2019 года Салихов работал председателем Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани, эту должность он получил в результате открытого конкурсного отбора. В рамках конкурса он предложил создать в городе единый центр развития массового спорта, главной целью которого станет ежедневная и точечная работа с каждой категорией населения для приобщения ее к ЗОЖ.

Марат Закиров, ранее занимавший должность главы администрации Вахитовского и Приволжского районов, перешел на работу в общероссийское движение детей и молодежи. Вместе с заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи, сопредседателем Российского движения школьников Дамиром Фаттаховым он будет курировать нравственное и патриотическое воспитание детей.

«К счастью для федеральных органов власти и к сожалению для нас, наши кадры востребованы на федеральном и республиканском уровне. По большой просьбе Дамира Ильдусовича Марат Фархатович уехал на усиление команды», — сказал Ильсур Метшин.

Альберт Салихов с 2019 года работал председателем Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Фото: kzn.ru

«Настоящий дипломат»

В беседе с «Татар-информом» руководитель пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев отметил, что Салихову предстоит руководить сложным и большим участком столицы республики и решать разные вопросы с большим количеством интересантов. Выбор был остановлен на этом человеке по ряду ключевых моментов.

Первый момент заключается в том, что Салихов хорошо себя проявил на должности председателя городского комитета.

«На этой должности он дал старт большой реформе, которая почти завершена, осталось несколько штрихов. Альберт Иршатович проявил себя как настоящий дипломат: он может найти общий язык с разными сторонами — это и спортсмены, и звезды, и директора школ, и хозяйственники», — рассказал собеседник агентства.

Второй момент — полное погружение в сферу деятельности.

«Он досконально знает свою сферу, и любой человек, кто разговаривал с ним из сферы спорта, понимал, что имеет дело с профессионалом. Кто может полностью погрузиться в свою сферу? Только тот, кто полностью отдает свое время делу, кто круглосуточно посвящен этому. Есть понимание и надежда, что именно такое же отношение будет и на новом посту», — поделился мнением Казанцев.

Третий момент — пошаговая реализация задач на длительной дистанции. «Все поставленные перед ним задачи, как со стороны руководства города, так и на уровне комитета, он шаг за шагом реализовывал. Это очень важный момент — так работать на длительной дистанции», — сказал руководитель пресс-службы.

Коллеги из исполкома положительно характеризуют Салихова: он ответственный, спокойный, открытый Фото: kzn.ru

«Предложение возглавить районы было неожиданным»

Предложение возглавить два района стало для Салихова неожиданностью. «Понятно, что предложение поступило не вчера, но тем не менее для него это было неожиданно», — рассказал Казанцев.

На посту руководителя спорт станет одним из направлений развития районов. Сейчас перед новым руководителем стоят задачи гораздо шире: это и коммунальное хозяйство, и социальные вопросы, взаимодействие с предприятиями, и многое другое.

«Когда мы разговаривали с Салиховым сразу после назначения, он отметил, что первым делом надо ознакомиться и понять программу действий. Если в комитет по спорту он приходил с подробной программой, то сейчас надо определиться с тем, какие действия совершать в первую очередь. Понятно, что есть точечные вопросы, которые требуют оперативного решения, системные вопросы. Несомненно, команда города ему в этом поможет», — поделился Казанцев.

Коллеги из исполкома положительно характеризуют Салихова: он ответственный, спокойный, открытый, ему можно позвонить в любой момент. Он часто встречается с журналистами, родителями. В плане общения и коммуникации Салихов всегда четко объясняет свою позицию, почему было сделано именно так, а не иначе.

На новом посту Салихов продолжит работу над задачей, которую ставит государство и руководство города, по поддержке семей мобилизованных граждан. Как глава района, он планирует быть на прямой связи с семьями, решать горячие вопросы, потребности, поддерживать их.

Альберт Салихов родился в селе Актаныш 3 сентября 1986 года. Окончил Казанский государственный технологический университет (2008 г.).

С 2006 по 2008 год — системный администратор в ЧП Заев Сергей Леонидович.

С 2008 по 2011 год — ведущий специалист учебно-спортивного отдела Комитета физической культуры и спорта исполкома г. Казани.

С 2011 по 2019 год — директор МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета».

С 2019 по 2022 год — председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани.

С ноября 2022 года — глава администрации Вахитовского и Приволжского районов г. Казани.

Референт муниципальной службы 3-го класса.

Награжден благодарностью мэра Казани (2013), памятными медалями «ХХVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани» (2013) «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи» (2014), знак «Отличник физической культуры и спорта РТ» (2016).