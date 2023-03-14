Назначен новый заместитель начальника полиции Татарстана

В Татарстане на должность замначальника полиции по оперативной работе МВД по РТ назначен полковник Ильгиз Хамитов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ильгиз Хамитов родился в деревне Большие Клыки. В 2000 году он окончил Казанский юридический институт МВД РФ. К службе в органах внутренних дел он приступил еще в 1995 году в должности оперуполномоченного группы уголовного розыска Приволжского РУВД Казани.

С 2000 по 2008 год Хамитов занимал различные должности в УБОП по МВД РТ. В 2009 году был назначен на должность замначальника ОРЧ, а с 2017 по 2023 год руководил управлением уголовного розыска МВД по РТ.

Ильгиз Хамитов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка» медали «И.Д. Путилина», «За отличие в службе» 3-х степеней, «За боевое содружество», «За доблесть в службе», нагрудными знаками: «Почетный сотрудник МВД по РТ», «За отличную службу в МВД РТ».

Кроме того, в республике назначили нового начальника отдела национального центрального бюро Интерпола МВД по Республике Татарстан. Эту должность занял Ильдар Сунгатов.

Ильдар Сунгатов родился в Нижнекамске и в 2003 году окончил Казанский государственный университет. С 2003 года он служит в органах внутренних дел. Начал службу в должности оперуполномоченного отделения информационного обеспечения международного розыска и борьбы с международной преступностью филиала национального центрального бюро Интерпола при МВД Республики Татарстан, где он прошел путь от стажера до старшего оперуполномоченного. В 2011 году Сунгатова назначили на должность замначальника отдела национального центрального бюро Интерпола МВД по Республике Татарстан.

Он был награжден медалями МВД России: «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 3, 2 степени; нагрудными знаками: «За отличную службу в МВД РТ», «Почетный сотрудник МВД по Республике Татарстан», Почетной грамотой МВД России.