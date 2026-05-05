news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 5 мая 2026 11:15

Назначен новый военный комиссар Альметьевска

Читайте нас в
Телеграм

Новым военным комиссаром Альметьевска и Альметьевского района Татарстана стал Ратмир Галиуллин. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе администрации района.

Глава района Гюзель Хабутдинова пожелала Ратмиру Галиуллину успешной работы и плодотворного взаимодействия с органами власти в решении поставленных государственных задач.

Ратмир Галиуллин родился в Казани. Свою жизнь с Вооруженными Силами он связал еще в юности: в 2010 году с отличием окончил Казанский филиал Общевойсковой Академии Вооруженных сил РФ.

После выпуска из училища проходил военную службу на различных командных должностях в Центральном военном округе. В 2022 году занял пост начальника штаба — заместителя командира войсковой части в Екатеринбурге, а в августе 2023 года был назначен ее командиром.

Он является участником СВО, имеет ведомственные и государственные награды. Женат, с супругой воспитывают четверых детей.

Агентство сообщало, что прежнего военного комиссара Альметьевского района РТ Руслана Корникова задержали при получении взятки в 700 тысяч рублей. По информации УФСБ России по РТ, деньги ему передал местный предприниматель, занимавшийся привлечением потенциальных контрактников.

#Альметьевск #альметьевский район рт #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани звучит сирена воздушной тревоги

5 мая 2026

В Татарстане объявили режим ракетной опасности

5 мая 2026
Новости партнеров